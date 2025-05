Old Shatterhanda ženy milovali: DESIVÁ PREDTUCHA pár dní pred smrťou!

NEW YORK - Veľký talent a charizma! To boli prednosti herca menom Lex Barker (†54), ktorý sa do sŕdc mnohých vryl najmä ako predstaviteľ Old Shatterhanda v dobrodružných filmoch nakrútených v 60. rokoch na motívy románov spisovateľa Karla Maya. Práve 8. máj je s týmto umelcom spätý, keď v roku 1919 prišiel na svet.