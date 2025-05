Frajerka známeho herca BEZ PODPRSENKY: Uf, prsnatá pohroma na slávnostnom koberci!

NEW YORK - Toto príliš nevyšlo! Vittoria Ceretti (26) je verejnosti dobre známa. A to nielen vďaka tomu, že je úspešnou modelkou, ale ľudia ju poznajú aj ako frajerku hviezdneho herca Leonarda DiCapria (50). Kráska v uplynulých dňoch zavítala do spoločnosti a chcela byť sexi. Avšak...