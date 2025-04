Mužská PREDSTAVA o poriadku v domácnosti: Vtipné VIDEO vám ukáže to, čo pozná väčšina žien!

Upratovanie. To magické slovo, pri ktorom väčšina mužov stratí sluch aj zrak. Nepočujú ani nevidia, že v kuchyni je apokalypsa a pod posteľou sa odohráva vývojová línia nového druhu prachu. A keď aj počujú a vidia a zrazu toto tam nie je, myslia si, že sa to dalo do poriadku samé.