Zbohom mykózam, únave aj nafúknutému bruchu: Táto diéta vám môže pomôcť

Znie to možno ako trend zo sociálnych sietí, no candida diéta má v alternatívnych kruhoch svoje pevné miesto už roky. Niektorí na ňu nedajú dopustiť, iní ju považujú za zbytočne prísnu. Ako to teda je? Môže vám skutočne pomôcť zbaviť sa nadúvania, tráviacich ťažkostí, únavy či opakovaných vaginálnych infekcií?