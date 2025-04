Zabudnite na kel a špenát! TÁTO listová zelenina boduje v rebríčku najzdravších potravín

Možno ju občas zazriete medzi zeleninou, no pravdepodobne ju obídete. A to je veľká škoda. Žerucha potočná, kedysi považovaná len za burinu, dnes dobýja rebríčky superpotravín. Odborníci tvrdia, že je výživovo ešte hodnotnejšia, ako špenát či kel. Prečo by ste ju mali zaradiť do jedálnička čo najskôr?