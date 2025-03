20 fantastických tipov, ako využiť staré a deravé ponožky. Niektoré by vám zrejme ani len nenapadli!

Čo so starými a deravými ponožkami alebo s tými, ktoré už nemajú pár? Aj keď nie je nič jednoduchšie, ako ich vyhodiť, bola by to škoda. Takéto ponožky vám totiž môžu v domácnosti ešte veľmi dobre poslúžiť. Dokonca vďaka nim ušetríte aj zopár eur! Zozbierali sme pre vás tie najzaujímavejšie tipy, ako recyklovať staré ponožky.