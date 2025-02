Papa Roach

Papa Roach aktuálne oslavujú 25. výročie kultového albumu Infest na európskom turné Rise Of The Roach. Pri tejto príležitosti si frontman Jacoby Shaddix zaspomínal na kritiku, ktorá album Infest sprevádzala a prezradil aj plány týkajúce sa pripravovanej nahrávky. Prvou ochutnávkou je singel Even If It Kills Me, v ktorej hudobník zhmotnil traumatizujúce skúsenosti svojho syna.