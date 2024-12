Takto dnes vyzerá Vlasta z filmu Copak je to za vojáka: Pribudli roky aj kilogramy!

PRAHA - V posledných rokoch to vôbec nemala ľahké! Písal sa rok 1987, keď mal svoju premiéru film s názvom Copak je to za vojáka. V ňom stvárnili ústredné postavy Jiří Langmajer a Karel Roden. Za zmienku ale určite stojí aj Veronika Gajerová. Tá má dnes 61 a možno by ste ju pri pohľade na aktuálne foto ani nespoznali.