Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky

Medovníky a ozdobná poleva - každoročná príjemná rutina. Avšak ako získať tu pravú polevu aby medovníčky boli ako obrázok? My vieme - naučili sme sa to na 1. cukrárenskom workshope, ktorý sa konal v Kuchynke na Bulvári. Neuveríte ale potrebujete DVA druhy polevy, ktorá však nie je taká ťažká ako by si človek myslel :-) Pre správne zdobenie potrebujete polevy len s rozličnou hustotou - riedku a stredne hustú.