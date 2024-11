MESAČNÝ horoskop na november: Niektoré znamenia potrápi ZDRAVIE, iné čaká finančné zlepšenie

Prvé novembrové dni už máme za sebou, no zaujíma vás, čo vás čaká po zvyšok mesiaca? November bude pre niektoré znamenia veľmi pozitívny, no niekoho čakajú aj menej príjemné chvíle. Väčší pozor by ste si mali dávať predovšetkým na svoje zdravie, ktoré je v jesennom počasí náchylnejšie na choroby.