ROZHOVOR s prokurátorom Šantom o kriminálnom seriáli z jeho pera: Tieto kauzy mu nedali spávať!

BRATISLAVA – Prokurátor Ján Šanta (56) je známy tým, že dostal za mreže Mariána Kočnera, či Jozefa Majského. Hovorí, že je nekompromisný, dôsledný a absolútne poctivý profesionál. Rovnako ako hlavná postava jojkárskeho seriálu Prokurátorka, ktorú stvárňuje Zuzana Mauréry. Nie je to náhoda. Námet k nemu napísal práve Ján Šanta, ktorý nám priblížil viac než to, ako došlo k jeho spolupráci s televíznymi tvorcami.

Na jeseň uvedie televízia JOJ šestnásťdielny seriál Prokurátorka, ku ktorému ste napísali námet. Je inšpirovaný skutočnými prípadmi z 90-tych rokov, ktoré sa mnohým spájajú s obdobím mečiarizmu. Odzrkadľuje sa v nich aj politická atmosféra vtedajšej spoločnosti?

Vôbec nie, lebo týmto súvislostiam sme sa chceli vyhnúť. Sú v ňom príbehy obyčajných ľudí, ktorí so spoločenskou atmosférou nemali nič spoločné, ale sú kuriózne, jedinečné, také, ktoré majú potenciál osloviť televízneho diváka.

V roku 1990 ste ukončili Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Začínali ste na Krajskej prokuratúre v Košiciach. Inšpirovali vás pri písaní aj niektoré prípady z vašej vtedajšej praxe?

Áno, avšak modifikovali sme ich, aktualizovali, aby mali čo povedať súčasnému divákovi a aby boli pre neho zrozumiteľné a atraktívne. Vtedy som riešil prípady závažnej kriminality kvalifikované ako vraždy, tých bolo minimálne dvadsať, iné závažné násilné trestné činy, tiež drogové trestné činy a čoraz častejšie sa vyskytujúce závažné ekonomické trestné činy. Boli zaujímavé práve tou pestrosťou a následkami, ktoré dovtedy neboli bežné, či už v podobe smrteľného následku, vysokej škody a podobne.



Čo z tejto etapy kariéry vám najviac utkvelo v pamäti?

Najviac, pretože som bol ešte mladý, prvé vraždy, ktoré som dozoroval ako prokurátor. Či už išlo o vraždy rodinných príslušníkov alebo vraždy spáchané kurióznym spôsobom. Ale napríklad aj prvé veľké zásielky drog ako kokaín či heroín.

Spomínate si na prípady, ktoré vám obrazne povedané „nedali spávať“, alebo sa vás veľmi dotkli?

Zo starších káuz násilného charakteru sú určite nezabudnuteľné také, v rámci ktorých došlo k vražde dieťaťa, alebo starého človeka, napríklad kvôli malej finančnej čiastke. Alebo ak bola vražda dôsledkom malej hádky, alebo bola spáchaná trýznivým spôsobom.

Moja prácu mi nedá spávať doslovne, nielen obrazne. Často sa budím okolo tretej hodiny ráno a hlavou mi víria otázky, či som pre daný prípad urobil všetko a ako vylepšiť ten ďalší. Je o mne známe, že potom deň rozbieham energetickými nápojmi.



Napríklad ktoré prípady vám v noci vŕtali hlavou?

Mediálne známe prípady sprevádzané novinármi, kameeamir a desiatkami očí prítomných na súdnych pojednávaniach, kedy moju prácu hodnotil súd, odborná aj laická verejnosť a spochybňovali ju obhajcovia obžalovaných. Medzi ne nepochybne patrili notoricky známe kauzy Kočner a spol., Majský a spol., Vareha, ale aj menej známe, no rozsiahle trestné kauzy daňového alebo podvodného charakteru.

Ak by sa naplnili počty prokurátorov, ktoré uvádzate, pracovalo by sa nám nepochybne konečne ľahšie. Treba však poznamenať, že som jeden z troch prokurátorov, ktorí sme na Úrade špeciálnej prokuratúry od samého začiatku, teda od roku 2004 a doposiaľ sa na nej nikdy nepodarilo obsadiť všetky plánované miesta. Vždy tak preto musíme pracovať na vyšší ako stopercentný výkon.

Voľba ženy do hlavnej úlohy bola záležitosťou ostatných členov realizačného tímu, ale aj mne sa pozdávala. Pretože pri postave prokurátorky sa budú asi lepšie odvíjať jej osobné životné peripetie a seriál bude pútavejší. Tie osobné peripetie sú ale seriálovou fikciou, i keď postava prokurátorky má určite aj moje črty, je nekompromisná, dôsledná a absolútne poctivá profesionálka.Vaša otázka je veľmi sugestívna. Ja ako nestranný prokurátor môžem na ňu odpovedať len tak, že súčasná závažná kriminalita sa z prevažne pôvodnej násilnej zmenila na korupčno-ekonomickú, veľmi sofistikovanú a s vysokými škodami.

Páchatelia trestnej činnosti sú skutočne vzdelanejší, kvázi argumentačne agresívni, nemajú úctu k verejným zdrojom a, žiaľ, ani k orgánom činným v trestnom konaní, či k súdu, daňovým orgánom, k štátu. Sú veľmi chamtiví, vynaliezaví, bohatí, neuznávajú morálne hodnoty, žijú v pretvárke a v lži, ktorú prezentujú ako pravdu.



Pod vašim dohľadom ako špeciálneho prokurátora sa podarilo rozuzliť prípad falšovanie zmeniek TV Markíza Mariánom Kočnerom, na ktorom sa podieľal s Pavlom Ruskom a Štefanom Ághom. Dovtedy sa tiahol vďaka Kočnerovým väzbám na sudcov aj NAKA. Mnohí predpokladajú, že po voľbách sa opäť dostane k moci predošlá vládna garnitúra a oslobodí, prípadne zbaví obvinení svojich ľudí spájaných s trestnými kauzami. Je to podľa vás reálne?

Až taký pesimista zatiaľ nie som, hoci o mnohé ilúzie som už po vyše tridsiatich rokoch praxe prokurátora prišiel. Stále verím v pomyselné červené čiary, ktoré nemôže prekročiť nikto, pretože za nimi je takpovediac právne a spoločenské mínové pole. Zničilo by všetkých, najmä tých, ktorí by tieto čiary prekročili, takže takéto zmýšľanie a konanie by bolo veľmi krátkozraké a nasmerované priamo do pekla.