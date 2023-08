Policajná inšpekcia odmietla trestné oznámenie pre odpočúvanie Kočnera vo väzení

Marián Kočner (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Úrad inšpekčnej služby odmietol trestné oznámenie v prípade odpočúvania stretnutí odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera vo väznici. Rozhodnutie potvrdil aj prokurátor. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol tlačový odbor ministerstva vnútra. Na prípad upozornil Trend.sk

"Dozorový prokurátor zamietol sťažnosť voči rozhodnutiu o odmietnutí trestného oznámenia vo vami uvedenej veci," uviedlo ministerstvo. Advokáta Mareka Paru, ktorý podával vlani trestné oznámenie, rozhodnutie prokurátora neprekvapilo. Poukázal na to, že podal voči nemu aj námietku zaujatosti, o ktorej nerozhodol. Dal preto podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby sa situáciou zaoberala. "Snažia sa to zamiesť pod koberec," reagoval. Avizoval, že v prípade by mohli zverejniť nové dôkazy. Je presvedčený, že cieľom sledovania boli porady advokátov s cieľom získať lepšiu pozíciu pre prokuratúru a štát v súdnom procese.

Kočnerovi obhajcovia pre odpočúvanie tiež podľa Trendu podali v júli sťažnosť na Ústavný súd SR, kde namietajú porušenie viacero práv. Odpočúvanie iniciovala Národná kriminálna agentúra a špeciálna prokuratúra pre podozrenie z korupcie, povolil ho Špecializovaný trestný súd. Malo sa diať v čase, keď sa Kočner pripravoval na súd v kauze falšovanie televíznych zmeniek, kde bol právoplatne odsúdený. Proti rozsudku by mohol podať dovolanie.