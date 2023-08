Ak ty patríš k milovníkom kávy, ale zároveň to nechceš preháňať s jej častým pitím? Potom je pre teba skvelým variantom jej bezkofeínová verzia. Tieto kávy nesú označenie aj Decaf. Aj napriek tomu by však nemali strácať nič na svojej chuti. My sme sa ich rozhodli otestovať. Ako to dopadlo?