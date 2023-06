The Curly Simon vydáva nový album Zvláštny svet. Vypočujte si jeho duet Letní blázni s Janou Kirschner

Galéria fotiek (1) The Curly Simon, 2023

Spevák a skladateľ Simon Štubniak alias The Curly Simon anglicky spievanom debute Things We Don't Say z roku 2020 a minuloročnom EP Keď sa stmieva vydáva nový dlhohrajúci album. Vo štvrtok 29. júna sa spolu s kapelou a hosťami predstaví v novootvorenom bratislavskom klube Šafko, kde novinku uvedie do života. Tešiť sa môžete na psychedelické synťáky, elektrickú ale aj akustickú gitaru Mateja Turcera, klavír, fresh groovy bicích, špecificky výraz a spevové linky talentovaného interpreta a autora.