Kali a IMT Smile opäť spojili sily v skladbe Nič sa nemení. Stane sa takým hitom ako Poď so mnou?

Galéria fotiek (1) Kali a IMT Smile, nahrávanie skladby Nič sa nemení

Pred takmer piatimi rokmi si prešovská skupina IMT Smile pozvala rapera Kaliho na vtedajší album Budeme to stále my. Z pesničky Poď so mnou sa veľmi rýchlo stal hit, ktorý sa aktuálne pýši 18 miliónmi zobrazení na Youtube. S rovnakou ambíciou predstavujú interpreti aktuálnu singlovú novinku Nič sa nemení, ktorá je aktuálne na 3. mieste v hudobných trendoch danej platformy.