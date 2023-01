Galéria fotiek (1) Eurythmics - pocta Grammy skupine The Beatles

Obrovský hit dvojice Eurythmics oslavuje v týchto dňoch 40 rokov od svojho vydania. Sweet Dreams (Are Made Of This) je titulnou piesňou druhého albumu Annie Lennox a Davida Stewarta, ktorý vyšiel v januári 1983. Pesnička sa stala celosvetovým hitom. Aj po 40 rokoch sa vám zaručene už pri zmienke o nej vynorí minimálne jej refrén.