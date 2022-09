Ako opraviť škrabance na dreve? Neuveríte, čo vďaka čomu bude váš nábytok či podlaha ako nové!

Ako opraviť nepríjemné škrabance na dreve? Niekedy sa môže stať, že omylom spôsobíte škrabance na vašej drahej drevenej podlahe či vzácnej komode. Nestriekajte ich hneď leštidlom na nábytok, ktoré by mohlo znemožniť ďalšie opravy škrabancov – máme pre vás lepšie riešenie! Potrebujeme: vlašské orechy Postup: Možno je to neuveriteľné, ale je to tak! Vlašský orech …