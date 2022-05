Ako očistiť striebro ľahko, lacno a efektívne? Vďaka tomuto návodu budú všetky vaše strieborné šperky na nepoznanie!

Zakalenie sa na striebre objavuje v dôsledku prirodzených chemických reakcií. Ak chcete striebru obnoviť jeho pôvodný lesk, musíte tento chemický proces zvrátiť. Asi si hovoríte: Ako na to? Odpoveďou je alobal. Táto metóda funguje najlepšie so striebornými šperkami, keďže niektoré kusy sú príliš malé alebo majú na sebe záhyby, do ktorých sa handrička jednoducho nedostane. …