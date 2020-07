Do kín prichádza dlhoočakávaný film Havel plný hereckých hviezd a cigaretového dymu

Životopisná snímka Havel, ktorá zachytáva menej známe, no o to búrlivejšie obdobie zo života posledného česko-slovenského prezidenta, bude mať na Slovensku premiéru už 30. júla 2020. Film natočil režisér Slávek Horák, ktorého magazín Variety zaradil na zoznam 10 najnádejnejších režisérov, a okrem hlavného predstaviteľa Viktora Dvořáka, držiteľa Ceny Thálie, si v ňom zahrali viacerí renomovaní českí a slovenskí herci.

Filmový príbeh zachytáva Václava Havla v zlomovom období rámcovanom rokmi 1968 až 1989 – najskôr ako úspešného, no trochu ľahkovážneho dramatika, neskôr ako politického aktivistu, väzňa a vedúcu osobnosť nežnej revolúcie, ale aj ako veľkého milovníka žien. Natáčanie sa symbolicky začalo minulý rok deň pred výročím augustovej invázie vojsk Varšavskej zmluvy a posledná klapka padla, opäť symbolicky, 17. novembra 2019 počas osláv 30. výročia nežnej revolúcie. Dejiny sú ale podľa režiséra až v druhom pláne, film sa snaží zachytiť predovšetkým osobný život, vzťahy a charaktery hlavných postáv. Základom príbehu je najmä netradičné manželstvo Václava a Olgy Havlovcov.

Stanislav Majer a Viktor Dvořák Zdroj: Bontonfilm

Václava Havla vo filme stvárnil talentovaný český herec Viktor Dvořák, ktorý minulý rok získal Cenu Thálie za rolu židovského homosexuála Louisa Aronsona v inscenácii Anjeli v Amerike. Jeho filmová podoba so skutočným Václavom Havlom je priam až zarážajúca. Režisér Slávek Horák si spomína, ako ho Viktor na kastingu očaril, nájsť totiž herca vzhľadom i výrazom podobného prvému českému prezidentovi bolo pre tvorcov poriadne tvrdý oriešok: „Vedeli sme z počutia, že by mal byť Havlovi trochu podobný, ale úplne nám vyrazil dych. Bol to skrátka on! Nielen vzhľadom, ale aj – a to predovšetkým – správaním. Tá charizmatická kombinácia prirodzenej inteligencie, ohľaduplnej slušnosti a zmyslu pre humor, to všetko Viktor má a nemusí to hrať.“

Zdroj: Bontonfilm

Viktor Dvořák sa na natáčanie poctivo pripravoval – veľa čítal, pozeral si archívne záznamy, radil sa s ľuďmi, ktorí Václava Havla osobne poznali, a hlavne trénoval ráčkovanie. Okrem toho si nechal narásť dlhšie vlasy, aby zodpovedali Havlovmu účesu z disidentských rokov, čo sa však ukázalo počas natáčania v augustových horúčavách ako dosť nepraktická záležitosť. Ďalšou výzvou boli pre Viktora fajčiarske scény: „Som odnaučený fajčiar a celkový počet vyfajčených cigariet počas natáčania bol asi desivý. Pamätám sa na dva dni, keď sa mi ušli silne fajčiarske scény, a trúfam si povedať, že som si vtedy za deň zapálil asi päťdesiat cigariet, možno aj viac.“

Jiří Bartoška a Martin Hofmann Zdroj: Bontonfilm

Výzvou, i keď z trochu iného dôvodu, bolo natáčanie aj pre Annu Geislerovú, ktorá vo filme stvárnila Havlovu prvú manželku Olgu: „Bola to pre mňa výnimočná úloha, je to iné, keď hráte skutočného človeka, navyše človeka, ktorého si vážite. Olga je žena, ku ktorej cítim obrovskú úctu, a potom tu zrazu stojím v župane s cigaretkou v ruke. Bolo to zvláštne a mala som z toho trochu husiu kožu.“

V ďalších úlohách sa predstaví napríklad Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Jiří Bartoška, Stanislav Majer, ale aj slovenský herec Adrian Jastraban, ktorý na veľkom plátne už po druhýkrát stvárnil Alexandra Dubčeka.

Martin Hofmann a Viktor Dvořák Zdroj: Bontonfilm

Film Havel sľubuje strhujúci zážitok z výnimočného a dramatického príbehu osobnosti, akých nie je na svete veľa, no chýbať v ňom nebude ani humor. „Je to dráma, ale je tam toľko vtipných a absurdných situácií, že sa často prelína s komédiou a vzniká tak kombinácia komédie a drámy, môj najobľúbenejší žáner označovaný ako ,dramédia‘. Do silného osobného príbehu dráma aj smiech patria, až ich kombinácia podľa mňa vykresľuje skutočnú radosť a bolesť života," charakterizuje svoj film režisér Slávek Horák.

Silné emócie, smiech aj slzy budete môcť prostredníctvom životopisnej snímky Havel zažiť v slovenských kinách od 30. 7. 2020.

