Do kín prichádza legendárny hrdina. Ale je to naozaj on?

Taron Egerton ako Robin Hood je stelesnením moderného bojovníka. Síce sa narodil s privilégiami Lorda z Loxley, ale teraz sa domov vracia ako vojnový veterán, ktorý prišiel o všetko vrátane milovanej Marian (Eve Hewson). S pomocou rovnako vojnou poznačeného Maura John (Jamie Foxx) , ktorý bol kedysi dávno jeho úhlavným nepriateľom, Robin sa prevtelí do svojho nového alter-ega - pomstiteľa v kapucni, ktorý neúnavne bojuje za spravodlivosť pre všetkých ľudí.

Pre Tarona Egertona, 28-ročného herca, ktorého si diváci spájajú najmä s filmami o Kingsmanovi, bol rozhodujúci scenár. “Moderný, zábavný a dojímavý – to rozhodlo, že som súhlasil,“ hovorí Egerton, ktorý si spomína, že Robina Hooda si už zahral – ako malý chlapec vo svojej detskej izbe. „Robin Hood bol jeden z dvoch kostýmov, ktoré som mal ako dieťa. Ten druhý bol Superman. Skákal som z kresla na gauč a predstieral som, že lietam,“ smeje sa. „Mal som malý luk z umelej hmoty a kostým. Vždy som ho mal rád. Ľudia sa s ním radi stotožňujú, pretože im j veľmi sympatický odpadlík šľachtického pôvodu, ktorý nezištne pomáha iným a koná dobro.“

Producentami nového filmu o dávno známom boji za spravodlivosť, sa stali Leonardo DiCaprio a Jennifer Davissonová, ktorá hovorí: “Toto je ROBIN HOOD v celej jeho kráse. Podobne, ako Bruce Wayne nikdy nemal v úmysle stať sa hrdinom, ale Gotham City potreboval Batmana, ani Robin neplánoval stať sa Robinom Hoodom, ale Nottingham si pomstiteľa v kapucni vyžiadal.”

Režisér Otto Bathurst hovorí o tom, prečo stále milujeme koncept ROBINA HOODA. “Legendou sa nestanete preto, že ukradnete peniaze bohatým ľuďom a dáte ich chudobným. Teda, je to super, ale nič ikonické. Skutočná príčina toho, že Robin Hood si drží status hrdinu už 800 rokov, tkvie v tom, že bol tŕňom v päte tým hore a bojoval za obyčajných ľudí. Preto ho ľudia milujú - je hlasom tých, ktorí nesúhlasia so stavom spoločnosti. Je reflexiou pre nás všetkých v tom, že nemá žiadne superschopnosti, je to obyčajný človek, ktorý je ochotný urobiť všetko, aby prišla zmena, a ochotný obetovať svoje vlastné pohodlie v prospech vyššieho záujmu. Všetci sme zažili útlak, korupciu a zneužívanie moci v mnohých podobách, ale len málo z nás môže povedať, že s tým niečo urobili.“

ROBIN HOOD sa nakrúcal 4 mesiace v 3 rôznych krajinách a prvou lokáciou bol historické, múrmi obohnané centrum chorvátskeho Dubrovnika, ktorý veľmi dobre poznajú všetci fanúšikovia série Hra o tróny. V slovenských kinách sa premieta od 6. decembra.

