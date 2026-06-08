Hrad Devín druhýkrát ožije festivalom Sútok. "To, čo zafungovalo, dopĺňame o špeciálne momenty," hovorí organizátor z MMB

Bulp a Kristie Kardio na festivale Sútok 2025
Jeden deň a dve rieky. To je festival Sútok na hrade Devín, kde si spoločnú cestu hľadajú Dunaj a Morava. Nenájdete na ňom len hudbu, ale aj diskusie o histórii tohto ikonického miesta, či tie, ktoré sa týkajú našej priamej súčasnosti a jej problémov. Neprekáža, ak ho pojmete ako rodinnú akciu, oslavu príchodu leta s kamarátmi, alebo sólo výlet za niečím novým. O tohtoročnej koncepcii a programe sme sa porozprávali s Michalom Zollerom, programovým manažérom Múzea mesta Bratislavy, ktoré je organizátorom festivalu.