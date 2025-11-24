Psychologické okienko či obyčajné chrumknutie papriky. Čo je tajomstvo dobrého songu, sme hľadali v songwriting kempe

Karmen Pál Baláž, SOZA Songwriting Camp 2025
Čo je pieseň? Ako a kde vzniká? Existuje už predtým, ako ju dal umelec na papier, prípadne na hard disk? To sú večné filozofické, čiastočne však aj pragmatické otázky, na ktoré chodia hudobníci hľadať odpovede aj na miesta, ako sú songrwriterské kempy. Za takýmto zážitkom už nemusia cestovať ďaleko ani naši muzikanti zo Slovenska. Na Liptove sa vďaka medzinárodnému SOZA Songwriting Campu aj túto jeseň stretli hudobníci z desiatich krajín a vzniklo viac než 30 songov.