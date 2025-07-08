Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Mimo radar: Na Szigete sa slovenskí Adalbert cítili ako rockové hviezdy. Tento pocit si chcú zopakovať tretím albumom

Adalbert
Adalbert
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovenská alternatívna scéna bola pred pár rokmi obohatená o sólový projekt Vojtěcha Štědroňa. Už od desiatich rokov tvoril autorské piesne pod menom Adalbert, čo v preklade z viacerých jazykov znamená Vojtěch. V roku 2009 nadviazal prvotný kontakt s publikom zverejnením svojej tvorby online. Rastúci záujem poslucháčov o koncertné prevedenie piesní si vyžadoval obklopiť sa hudobníkmi, s ktorými by to bolo uskutočniteľné. Zo sólového projektu sa v tomto kontexte stala kapela, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na vydanie svojho tretieho albumu.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
V Slovenskom múzeu dizajnu otvorili expozíciu dizajn.sk
Správy
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Správy

Domáce správy

FOTO Vo viacerých okresoch Košického
Vo viacerých okresoch Košického kraja môže byť v stredu veterno
Domáce
Taký krásny list od
Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdetu v schránkach poukážky na stovky eur
Domáce
Dostane sa Mikuláš Černák
Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

Berlínske letisko sa spamätáva
Berlínske letisko sa spamätáva z kyberútoku: Cestujúci musia počítať s čakaním a zrušenými letmi
Zahraničné
Krajiny G7 označili narúšanie
Krajiny G7 označili narúšanie vzdušného priestoru Ruskom za neprijateľné
Zahraničné
FOTO Uzavretá ulica pred izraelskou
Centrom Osla otriasol výbuch: Polícia hovorí o možnej vojne gangov, zadržali podozrivého
Zahraničné
Jimmy Kimmel
Talk šou Jimmyho Kimmela sa vrátila na obrazovky, Trump vyjadril údiv
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Maya Jama
Fúúúha! Odvážny výstrih známej moderátorky... Skoro jej VYPADLI!
Zahraniční prominenti
Trochu inak s Adelou
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Domáci prominenti
Slovenská Miss doplatila na
Slovenská Miss doplatila na Vallov cyklochodník: ZRÁŽKA s cyklistkou!
Domáci prominenti
Veronika Freimanová vo filme
Česká herečka na prahu 70-ky prezradila DÔVOD rozvodu s Brabcom: Je oveľa drsnejší ako nevera!
Osobnosti

Zaujímavosti

FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti
FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)

Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
WTA

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Bezpečnosť
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť

Bývanie

V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Krásna zjednotená pleť bez použitia filtra: Prípravky na pigmentové škvrny či akné zahladia stopy a vytvoria dokonalý vzhľad
Krása
Krásna zjednotená pleť bez použitia filtra: Prípravky na pigmentové škvrny či akné zahladia stopy a vytvoria dokonalý vzhľad
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Taký krásny list od
Domáce
Taký krásny list od štátu ste už dlho nedostali: Slováci si možno čoskoro nájdetu v schránkach poukážky na stovky eur
Dostane sa Mikuláš Černák
Domáce
Dostane sa Mikuláš Černák na slobodu? Rozhodovanie o jeho ďalšom osude sa blíži k záveru!
Hrôzostrašný nález pri Košiciach:
Domáce
Hrôzostrašný nález pri Košiciach: Muž objavil pri dome lebku, našli aj zvyšok kostry! Môže ísť o nezvestnú ženu
Nový nebezpečný PODVOD, zneužili
Domáce
Nový nebezpečný PODVOD, zneužili portál verejnej správy! Na TÚTO správu nereagujte, môžete prísť o peniaze

Ďalšie zo Zoznamu