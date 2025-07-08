Mimo radar: Na Szigete sa slovenskí Adalbert cítili ako rockové hviezdy. Tento pocit si chcú zopakovať tretím albumom

Adalbert
Slovenská alternatívna scéna bola pred pár rokmi obohatená o sólový projekt Vojtěcha Štědroňa. Už od desiatich rokov tvoril autorské piesne pod menom Adalbert, čo v preklade z viacerých jazykov znamená Vojtěch. V roku 2009 nadviazal prvotný kontakt s publikom zverejnením svojej tvorby online. Rastúci záujem poslucháčov o koncertné prevedenie piesní si vyžadoval obklopiť sa hudobníkmi, s ktorými by to bolo uskutočniteľné. Zo sólového projektu sa v tomto kontexte stala kapela, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na vydanie svojho tretieho albumu.