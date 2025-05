záber z filmu Pink Floyd at Pompeii natočeného v roku 1971

Do kín, pred oči a do uší fanúšikov Pink Floyd sa po vyše päťdesiatich rokoch dostáva skutočná lahôdka. Dekády ukrýval archív skupiny filmové pásy so záznamom koncertu v Pompejách v nesprávne označených obaloch na to, aby sa dnes ocitli v najvyššej 4K kvalite a poskytli najvernejší zážitok oddaným fanúšikom a zároveň celkom novým generáciám priblížili jedno z ikonických diel kapely, ktorá prepísala dejiny hudby.