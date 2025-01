Linkin Park vydali a cappella verziu albumu From Zero. Reakcie fanúšikov sú rozporuplné

Linkin Park, 2024

Pôvodná verzia comebackového albumu Linkin Park vyšla v novembri minulého roka. Časť fanúšikov s radosťou uvítala návrat skupiny, iná zostavu bez zosnulého Chestera Benningtona odmietla. V úvode tohto roka prekvapila formácia a cappella verziou albumu From Zero, ktorá fanúšikov znova rozdeľuje. "Pokračujete v dojení," vyčíta im jeden z komentujúcich. Popri reakciách vytýkajúcich snahu vyťažiť z comebacku čo najväčší zisk, sa mnohí zhodujú na tom, že by radšej prijali inštrumentálny album.