TOP rapové songy o láske: Ktorý funguje najviac na teba?

Poď si s nami vypočuť TOP rapové songy o láske. Byť zaľúbený je skvelé, cítiť lásku je krásne. Jasné, niekedy to skončí smutne, niekedy to nevyjde. Keď je to však aktuálne, máločo je krajšie. V tomto výbere sme sa zamerali na skladby, ktoré naberajú úplne iný význam, keď si zaľúbený.