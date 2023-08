Viete, čo je milonga? Príďte si vypočuť hravé tango aj od Vanessy Šarközi

(Zdroj: Archív Vanessy Šarköziovej)

Slovo milonga je odvodené od afrického slova mulonga, ktoré predstavuje slovo alebo príbeh. Význam milonga sa používa v dvoch významoch. Pri prvom milongou označujeme tančiaren argentínskeho tanga, pri druhom zase hudobný a tanečný štýl tanga.

Milonga na Symfónii umenia

Aby ste zažili pravú milongu, nemusíte navštíviť Argentínu. Stačí prísť 4. septembra na pontón na Štrkoveckom jazere v Bratislave a užiť si ako hudobné, tak tanečné vystúpenie. Programom vás prevedú The Ladies Ensemble, Tanečná škola danceArt a viacerí profesionálni hudobníci, medzi ktorými nebude chýbať ani krásna Vanessa Šarköziová.

The Ladies Ensemble divákom zahrajú tie najpôvabnejšie tangá všetkých čias, ale aj hudbu typickú pre obdobie tanga. Okrem toho budú môcť diváci tango nielen počuť, ale aj vidieť jeho tanečné prevedenie. A ak budú mať chuť, môžu si ho aj sami zatancovať.

10 dní, 10 hudobných zážitkov

Tento rok je pre vás pripravený bohatý program, ktorý vynikne nielen svojou rozmanitosťou, ale aj výnimočnými vystúpeniami. Hlavným cieľom festivalu Symfónia umenia je ponúknuť umenie, ktoré spája rôzne žánre a štýly. "Pre nás je tento festival oslavou umenia. Prinášame emócie pre všetkých bez rozdielu, a to je cieľom festivalu. Chceme aby bol elegantný a noblesný, no napriek tomu aby nebol vnímaný, že je elitársky, ale pre všetkých tých, ktorým záleží na kvalitnom umení a považujú ho aj za investíciu do svojho vzdelania,“ hovorí Andrea Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu Symfónia umenia.

Na festivale Symfónia umenia 2023 zažijete nezabudnuteľné umelecké zážitky a inšpiráciu. Medzi vystupujúcimi sú svetovo etablovaní umelci José Cura, Matt Dusk či Rolando Villazón. Vstupenky na jednotlivé dni festivalu Symfónia umenia si môžete zakúpiť na stránke Predpredaj.sk.

- reklamná správa -