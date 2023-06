Príďte osláviť spolu so Sirénami ich 5. narodeniny!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Les Sirènes

Rok 2023 privítali na začiatku januára v Pisztoryho paláci novoročnou muzikálovou show so živou kapelou House band of Les Sirènes. V marci zasa prišli v prekrásnej Moyzesovej sieni s netradičným divadelným spracovaním koncertu G. B. Pergolesiho Stabat Mater v spolupráci so skvelým Hilaris Chamber Orchestra v réžii herečky Renáty Rei Ryníkovej, kde okrem hudby bol prítomný aj umelecký prednes, tanec a divadlo symbolizmu. Veľkú noc uzatvorili úžasným prevedením Faurého Requiem v Klariskách, kde sa ako sólisti predstavili barytonista Pavol Kubáň (sólista opery Národného divadla v Prahe) a sopranistka Dominika Hanko.

Celý mesiac máj venovali aktívnej príprave na medzinárodnú súťaž speváckych zborov Svátky písní, ktorá sa konala na začiatku júna v Olomouci. Ich svedomitá drina sa odrazila v podobe až dvoch zlatých medailí, ktoré si Sirény v sobotu 3. júna slávnostne priviezli z Českej republiky, a to v kategóriách: Populárna hudba a Komorné zbory. Gratulujeme!

A presne preto si ich najbližší veľkolepý Výročný koncert nemôžete dovoliť nechať ujsť! Tento dvojitým zlatom ovenčený ženský komorný spevácky zbor Starého mesta Bratislavy prichádza v sobotu 24. júna o 19.00 hodine do koncertnej siene Klarisiek s veľkolepým hudobným programom a zaujímavými hosťami.

Ako sólistov si budete môcť vypočuť Sisu Sklovskú, ktorá už v minulosti so zborom koncertovala. Za mužov sa sólovo predstaví muzikálový herec a spevák Dávid Árva. Z hudobníkov sa na pódiu ocitne sláčikové trio z dobre známeho The Ladies Ensemble a domáca kapela zboru House band of Les Sirènes.

A čo budete môcť počuť? No predsa všetko! Od klasiky, cez ľudové spevy, trávnice, pop, rock, jazz, muzikálové hitovky či gospel. A bude aj prekvapenie!

Áno, prekvapenie, ktoré sa dozviete až priamo na Výročnom koncerte, a presne preto tam nesmiete chýbať. Tak neváhajte a príďte spolu so Sirénami osláviť ich 5. výročie založenia a pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne. Bude to nezabudnuteľná koncertná jazda.

