Veľká zmena v živote Andyho Krausa! ROZHOVOR

Je to pravda, že Lásla už diváci nikdy neuvidia?

Lásla budú vidieť ešte dlho, lebo programy ako Uragán, Kutyil s.r.o. alebo Susedia sa budú v televíziách reprízovať ešte niekoľko rokov. Ale na pódium sa vo fúzoch postavím už len v rámci jesennej tour Lacikám nedráždi a tam sa táto postavička s divákmi rozlúči.

A čo bude ďalej?

Nastane pre mňa náročné obdobie prerodu. :) Mám za sebou už niekoľko stand up vystúpení bez fúzov, bez maďarského prízvuku a reakcie publika boli veľmi pozitívne. Na základe toho som sa rozhodol, že sa budem viac sústrediť na vystúpenie „sám za seba“ a na Lásla budem v dobrom spomínať.

Nebude vám za ním smutno?

Asi áno. Prežili sme spolu v jemnej schizofrénii 20 rokov a napriek tejto diagnóze som nemusel byť hospitalizovaný. To považujem za veľký úspech. Ale v najlepšom treba prestať a venovať sa niečomu novému. Chcem, aby sa Láslo lúčil pred plným publikom .

Okrem toho, že budete bez fúzov a bez maďarského prízvuku, v čom je ešte rozdiel medzi Láslom a Andym?

Stand up comedy „Sám za seba“, s ktorou sa prezentujem momentálne, je pre trochu náročnejšieho diváka. Snažím sa, aby to bol žánrovo už čistý stand up so všetkým, čo k tomu patrí. Teda – nebyť schovaný za nejakú postavičku a posunúť a od storytellingu, alebo one man show trochu ďalej. Zatiaľ mám za sebou len vystúpenia v kluboch, alebo na akciách, kde som bol súčasťou programu a mal som k dispozícii 10 – 15 minút. Teraz som dal dohromady špeciál, ktorý má cca 60 minút a to je už trochu náročnejšie. Tak dúfam, že to dobre dopadne.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Andy Kraus

Akým témam sa venujete v comedy show Sám za seba.

Je to taká sebareflexia. Bavím sa sám na sebe a snažím sa pobaviť divákov tým, že im vykresľujem v akej som momentálne situácii. 56 rokov, o 17 rokov mladšia manželka, trojročné dieťa – v tejto konštelácii musí chlap zo seba dennodenne vydať maximum. Musím sa udržiavať vo fyzickej kondícii, musím byť stále pozitívne naladený, musím zarábať peniaze a musím podávať výkony v spálni. Jednoducho musím fungovať, ako keby som mal 40 a to so sebou prináša veľa komických momentov.

Máte pre divákov pripravené aj nejaké prekvapenie?

Aby som tam nebol úplne sám, tak som si zavolal na pomoc skvelého herca a komika, ktorý má so stand up bohaté skúsenosti. Takže tam bude som mnou aj Števo Martinovič a ja som rád, že divácky záujem o premiéru v Ružinove je veľký a lístkov už veľa neostalo. Už sa neviem dočkať a veľmi sa na všetkých teším.



Vstupenky na Predpredaj.sk

Galéria fotiek (3) Zdroj: Andy Kraus

- reklamná správa -