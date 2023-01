Po dlhých deviatich rokoch nás od uvedenia nového albumu do života delí už len kúsok. Počas dlhšej albumovej odmlky Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single či EP. Teraz sme sa konečne dočkali uceleného albumu.

„Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie, že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a malo to energiu, vyžarovalo tanečnú náladu, napriek tomu, že skoro všetky songy sú založené na gitarových rockových riffoch,“ hovorí s iskrou v očiach spevák.

Na albume je 9 skladieb, z ktorých sa už tri skladby dočkali aj videoklipov. Ide o piesne Pripíjam, Protipól a 3 minúty, pričom posledné dva sú príbehovo naviazané, čo je na Slovensku ojedinelá a veľmi zaujímavá vec.

„Nahrávanie GUITARDISCO ma bavilo asi najviac v celej mojej štúdiovej histórii. Veľa práce som urobil vo svojom štúdiu a demá z neho vychádzali už ako celok, ako kvázi hotová skladba, do ktorej producentsky zasahoval Laco Rychtarik s jeho úžasným talentom a súčasným pohľadom na hudbu,“ spomína Cmoro.

Obal albumu je riešený animovaním fotiek Jana Štovku. Reálne fotky previedol do komiksového žánru, k čomu je prispôsobené v rámci čistoty štýlu aj písmo a celá grafika obalu. Obal je neprehliadnuteľne žltý a komiksový Peter Cmorik na ňom tancuje.

„Jano to dokonale vystihol, obal tancuje, je v pohybe a veselý, presne ako som si predstavoval,“ chváli prácu popredného fotografa so svetovými úspechmi.

Príďte si vychutnať exkluzívny krst nového albumu Petra Cmorika s názvom "GUITARDISCO" v Košiciach! Vstupenky nájdete v sieti Predpredaj.sk .

