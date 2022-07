Na Štrbskom plese s Kalim, Yaelom i Spievankovom. Vandrujeme opäť naživo!

Krásny prázdninový zážitok im v nedeľu 31. júla ako vždy úplne zadarmo pripravil Kaufland Detský festival.

Vidíme sa v Tatrách!

Na svojej prázdninovej výprave po slovenských vodách sa lodný kapitán medvedík Kuniboo i Zajo Turbo tentoraz spoločne doplavia až na Štrbské pleso. Vedeli ste, že naše najznámejšie tatranské pleso, ktoré kedysi dávno vytvoril ustupujúci ľadovec, je druhou najväčšou plochou na slovenskej strane Vysokých Tatier? A práve tu, priamo na lúke pod Vežou snov, sa už o pár dní môžete tešiť na celodenný program, ktorým vás bude sprevádzať obľúbená dvojica Veronika Hatala a Juraj Bača. Decká sa zabavia na koncerte Spievankova a obľúbeného škriatka Fíha Tralala, tínedžeri i dospeláci si zasa spoločne s nimi užijú koncert Kaliho, Yaela či Dominky Mirgovej.

Z lásky k našim tradíciám

A nielen to. V čarokrásnom remeselníckom mestečku „Z lásky k tradícii“ svoje umenie predvedú tradiční slovenskí remeselníci. Nebude chýbať ani nadaná heligonkárka Lucka Haladejová, či ochutnávka tradičných špecialít z regiónu. Videli už vaše decká živého vodníka? Že nie? Tak na festivale sa s ním budú môcť dokonca odfotiť! A aká by to bola vodácka akcia bez rodinnej rybačky, či pretekov lodičiek. Nebudú chýbať ani tvorivé dielne Talentus, či ukážky prvej pomoci a autogramiáda umelcov. To všetko a ešte oveľa viac čaká v nedeľu na Štrbskom plese na malých aj veľkých vandrovníkov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Kaufland

Priamy prenos a nové časti seriálov aj online

Decká, ktoré sa vyberú na vandrovku radšej online prostredníctvom rodinnej televízie Turbo TV, si môžu pozrieť nielen priamy prenos živého programu priamo zo Štrbského plesa, ale aj nové časti obľúbených seriálov: Škola cviku s Robinom a Jurajom Bačom, Pesničková encyklopédia s Paci Pac, Angličanina so Spievankovom či Ekokienko s medvedíkom Kuniboo a Tárajkom a Popletajkou. V seriáli Čarovný sláčik s Ondrejom Kandráčom sa dozvedia zaujímavosti o folklóre, tanci a tradičných hudobných nástrojoch a v seriáli Vodníkovci o práci lodného kapitána a iných „vodných profesiách“.

Na sociálnych sieťach Kaufland Detský festival (FB a IG) ako vždy čakajú veselé súťaže o krásne ceny.

Poďte s nami Na vandrovku po Slovensku naživo aj online na rodinnej Turbo TV a sledujte nás v nedeľu 31. júla od 9.30 na www.detskyfest.sk/turbotv/, alebo kedykoľvek zo záznamu na You Tube kanáli Kaufland Detský festival.

Zážitky z celého Slovenska vám i vašim deťom ako vždy zadarmo a online prináša Kaufland.

- reklamná správa -