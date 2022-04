Eufória je druhým najsledovanejším seriálom na HBO: Dokáže predbehnúť legendárnu Hru o tróny?

HOLLYWOOD - Vyzerá to tak, že HBO našlo svoj nový najsledovanejší seriál. Dlhšie sme si mysleli, že by štafetu po Hre o tróny mohol prevziať Westworld, ale napokon sa ukázalo, že to nie je pravda. Eufória sa po premiére druhej série dostala do rebríčka najsledovanejších seriálov za posledných 20 rokov na HBO a to rovno na druhé miesto.