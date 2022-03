RECENZIA Robert Pattinson spasil DC: The Batman je skvelý film, ktorý budeš chcieť okamžite vidieť znova

HOLLYWOOD - DC Comics sa už dlhšie trápi. Minulý rok sme dostali vcelku podarenú jednohubku The Suicide Squad od Jamesa Gunna, no filmy akoby potrebovali niečo, čo ich dostane znova na vrchol. Bezpečne po tejto návšteve kina môžeme tvrdiť, že sa tak stalo. The Batman od Matta Reevesa s parádnym Robertom Pattinsonom vracia DC do čias Temného rytiera. Takúto technickú dokonalosť budeš chcieť v kine stihnúť ešte raz.