HOLLYWOOD - So Spider-Manmi sa v posledných dňoch roztrhlo vrece. Spomínaš si animovaného Spider-Mana, ktorému sa prepojili paralelné svety a stretol sa so svojimi dvojníkmi z iných realít? Príbeh Milesa Moralesa bude mať pokračovanie s názvom Across the Spider-Verse. A ako napovedá najnovší trailer, nový film bude rozdelený na dve časti.