HOLLYWOOD - Za posledné obdobie neexistuje kultúry sektor, ktorý by sa tešil z aktuálnej situácie a zarábal na nej. Svoje si v kinách vytrpeli aj filmy, či už nízkorozpočtové arťáky alebo drahé blockbustery. Nedávna bondovka No Time to Die bola pandémiou poznačená zrejme najviac. Napokon však zo súboja vyšla ako jednoznačný víťaz.