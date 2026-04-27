Učiteľka obvinená zo zneužívania: V Nitre pokračovala na základnej škole aj po obvinení

NITRA - Bývalá učiteľka, obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania, naďalej pracovala v jednej zo základných škôl v Nitre. Na prípad upozornil aktivista Rudolf Olach. Vedenie mesta Nitra, ktoré je zriaďovateľom školy, bezodkladne preverilo všetky dostupné skutočnosti, informovala Lenka Mareková z mestského úradu. Zdôraznila, že počas pôsobenia tejto zamestnankyne na škole neboli zaznamenané žiadne podnety ani incidenty zo strany detí, rodičov či pedagogických zamestnancov.
Pedagogička v minulosti pracovala ako učiteľka na jednej zo základných škôl v okrese Nitra. V septembri minulého roka bola obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania maloletej školáčky. Zo školy odišla, od začiatku tohto školského roka sa zamestnala ako vychovávateľka a pedagogická asistentka na základnej škole v Nitre.
Vedenie mesta Nitra sa v pondelok stretlo s vedením školy, zapojený bol podporný tím aj školská psychologička. Žiaci tried, ktorí sa v škole stretávali s vychovávateľkou, absolvovali preventívne a intervenčné aktivity. U mladších detí ráno prebehla podporná intervencia, starší žiaci absolvovali intervenciu zameranú na bezpečné prostredie a otvorenú komunikáciu, skonštatovala Mareková.
Vychovávateľka podľa vyjadrenia magistrátu ukončila pracovný pomer na škole v piatok 24. apríla. Počas jej pôsobenia na nitrianskej škole neboli zaznamenané žiadne sťažnosti ani incidenty, ktoré by naznačovali nevhodné správanie voči deťom. Túto skutočnosť potvrdili aj pedagogickí zamestnanci, ktorí so zamestnankyňou priamo spolupracovali. Škola ubezpečuje všetkých rodičov, že vychovávateľka nikdy neprichádzala do kontaktu s deťmi bez toho, aby bol prítomný vyučujúci, a nikdy nebola so žiakmi sama, tvrdí Mareková.
Vedenie mesta dalo v pondelok zvolať mimoriadnu Radu školy, aby situáciu prerokovala aj so zástupcami rodičov a pedagógov. Mesto zároveň preverilo všetky interné procesy a prijme opatrenia na ich posilnenie, najmä pri výbere zamestnancov. Cieľom je ešte viac zvýšiť štandardy bezpečnosti na školách.
svl mj