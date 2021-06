RECENZIA Army of the Dead kraľuje rebríčku sledovanosti: Ako dopadol najnovší zombie film od Zacka Snydera?

HOLLYWOOD - Nie je to tak dávno, čo sme mali možnosť vidieť režisérsku verziu Ligy spravodlivosti. Zack Snyder však počas pandémie nepracoval len na vlastnom cute spomínanej DC adaptácie, ale spoločne s Netflixom nakrútil ďalší zombie film. Army of the Dead nie je jeho prvou snímkou o nemŕtvych príšerách, ide však o prvú spoluprácu so streamovacím gigantom a možno nie poslednú. Vydarila sa sľubovaná zombie apokalypsa?