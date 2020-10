Česko - Věra Špinarová by tento rok v decembri oslávila 69. narodeniny. Žiaľ, osud to chcel inak a výnimočná speváčka nás opustila predčasne. Čo však stále pretrváva, je jej hudobný odkaz. Supraphon ho teraz pripomína vo formáte LP v podobe výberu jej najväčších hitov Jednoho dne se vrátíš, prostredníctvom ktorého sa hlas z Ostravy dostáva opäť do drážok gramofónovej platne.