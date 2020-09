Nová sezóna Štúdia L+S ponúkne už v prvý mesiac dve premiéry

Štúdio L+S sa po letnom programe chystá na svoju 38.sezónu. Tú odštartuje hneď novinka – premiéra komédie Evy Borušovičovej ZAJAČIK. Zúfala komédia o tom, že kým nedozriete a kým vo vás neuveria, kúzlo nezafunguje. Dovtedy milujte a jedzte, tým nemôžete nič pokaziť. Režisérka i autorka hry do inscenácie obsadila Zuzanu Fialovú, Zuzanu Vačkovú, Kristínu Svarinskú, Mariána Mitaša a Noëla Czuczora. ,,Verím, že divákov opäť poteší vtipný Borušovičovej nadhľad na medziľudské, medzigeneračné či partnerské vzťahy. Jej hra 69 vecí lepších než sex sa u nás hrá už 7 rokov a vždy je vypredaná,“ hovorí výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič.

Zdroj: Ctibor Bachratý, grafika Zajačik – Štúdio L+S.

A o čom bude táto nová komédia? Mladý šéfkuchár menom Zajačik sa dostáva do mierne excentrickej domácnosti manželského páru v čomsi, čo by sa dalo nazvať kríza, keby sa ňou tí dvaja hodlali zaoberať. Manžel si frustrovane užíva sabatikal a manželka trávi väčšinu voľného času vo vani. Okrem toho sa tu takmer permanentne nachádza aj ich kamarátka – trikrát rozvedená romantička a nakoniec k nim pribudne aj krásavica z hotelovej recepcie. A veci sa dajú do pohybu. Nielen tie viditeľné, ale aj tie, ktoré boli roky zametené pod kobercom. Ako to skončí? Určite prekvapivo. Ale nie nepochopiteľne. ,,Pod rúškom bezuzdnej zábavy sa v tejto hre skrýva snaha vyjadriť sa k feminizmu, liberalizmu a konzervativizmu, k rozdielom a podobnostiam medzi mužmi a ženami, medzi mladými a starými. Ale hlavne sa v hre Zajačik diváci dozvedia veľa potrebných informácií o tom, aké všestranné využitie má praktická mágia v každodennom živote. Presne tak. Praktická mágia. Našim cieľom je, aby z divadla odchádzali diváci tak, že muži budú držať ženy za ruky a ženy sa budú cítiť ako bohyne. Alebo aspoň ako čarodejnice,“ hovorí autorka i režisérka hry Eva Borušovičová. Termíny predstavení hry Zajačik:

19.9. – posledné lístky v predaji TU, potom 20.9. - lístky TU a 22.9. - lístky TU.

Po premiére 17.9.2020 a následných troch reprízach Zajačika bude septembrový program ďalšou novou komédiou Účet, ktorú pod vedením režiséra Jakuba Nvotu pripravujú Ady Hajdu, Lukáš Latinák, Róbert Jakab. Program bude pokračovať ďalšími skvelými komédiami z repertoáru divadla. Anglická konverzačná komédia Rybárik kráľovský je v spôsobe humoru sokratovská, múdra, ale aj plná paradoxov, iskrenia ducha, krutého sarkazmu, hravej irónie a toto všetko vyvažuje až sentimentálnou láskavosťou a zhovievavosťou ku každodenným slabostiam človeka. V dnešnej dobe jednoduchých viet, tupých a hlúpych sloganov, je radosť z myslenia takmer záchranou civilizácie. Rybárik kráľovský v hlavných úlohách s Milanom Lasicom, Milanom Kňažkom a Emíliou Vášáryovou je toho skvelým príkladom a diváci ho môžu vidieť 23.9.2020.

Zdroj: Ctibor Bachratý

Hneď na druhý deň, 24.9.2020 sa Milan Lasica a Milan Kňažko stretnú v hre na Fašírky mi nesiahaj. V septembri, konkrétne 25.9.2020, nebude chýbať ani tradičné Music a´la cARTe, ktoré odštartuje už svoje 10. Sezónu. Hosťami Pavla Danišoviča budú speváčka Dennyiah a Adam Ďurica.



V prvý mesiac novej sezóny sú ďalej na programe hry Tri grácie z umakartu v hlavných úlohách s Petrou Polnišovou, Kamilou Magálovou a Martou Sládečkovou, inscenácia Starí majstri s Milanom Lasicom a Martinom Hubom či komédia Staré dámy, v ktorej excelujú Zdena Studenková a Kamila Magálová.

Zdroj: Ctibor Bachratý

Aktuálne je v programe Štúdia L+S bezmála 20 inscenácií, ktorých spoločných menovateľom je kvalitný humor. ,,Všetkým fanúšikom nášho divadla ďakujeme za priazeň a veríme, že nadchádzajúca sezóna bude opäť v znamení príjemných stretnutí v Štúdiu L+S,“ povedal Pavol Danišovič.

Celý divadelný program Štúdia L+S nájdete TU.

Generálny partner: Budamar Logistics, a.s. - medzinárodná zasielateľská a logistická spoločnosť

Hlavní reklamní partneri: Fors – stav, Demišport, LGM, R-media

Reklamní partneri: Barzzuz, Codes Creative, Ekoma design, Omnia, hotel Tatra a Ravak

Produktoví partneri: Kaltenecker, Tatratea

Mediálni partneri: Rádio Jemné, denník Pravda, týždenník .týždeň, webnoviny.sk, zoznam.sk, predpredaj.sk

- reklamná správa -