Leto v Štúdiu L+S opäť ponúkne skvelý humor i tradičný koncert

Dvanásť predstavení a jeden divákmi obľúbený, už tradičný koncert Milana Lasicu a Petra Lipu, ponúkne tohtoročné Leto v Štúdiu L+S. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov je rozdelené do dvoch prázdninových mesiacov.

,,Pod štyroch mesiacoch nútenej pauzy sa tešíme na každého jedného diváka. Vybrali sme predstavenia, ktoré určite potešia,“ hovorí výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič.

V utorok 21. júla bude už leto v plnom prúde a je teda ten správy čas na spoločné večery vo veselom duchu. Humor má nekonečne mnoho podôb, ale jeho spoločným menovateľom je pohrávanie sa s myslením, duchaplnosť, ale aj múdrosť. Anglická konverzačná komédia Rybárik kráľovský, ktorú divadlo uvedie 21. júla, je v spôsobe humoru sokratovská, múdra, ale aj plná paradoxov, iskrenia ducha, krutého sarkazmu i hravej irónie. Toto všetko vyvažuje až sentimentálnou láskavosťou a zhovievavosťou ku každodenným slabostiam človeka. Spolu s priateľmi si preto nenechajte ujsť skvelé výkony Milana Lasicu, Milana Kňažka a Emílie Vášáryovej.

Zdroj: Štúdio L+S

Ani komédia, ani dráma, ani tragédia, ani muzikál, ale rozhovory. To je to najbežnejšie s čím sa v živote stretávame. Potreba rozprávať sa s niekým. Vymieňať si názory. Alebo sa iba utvrdzovať vo vlastnom presvedčení. Alebo mudrovať v presvedčení, že pred nami na to ešte nikto neprišiel. Aj o tom je hra Na fašírky mi nesiahaj, v ktorej 23.júla rozohrajú brilantnú konverzáciu Milan Lasica a Milan Kňažko.

Humor Milana Lasicu je jedinečný a neopakovateľný. Diváci sa naňho môžu tešiť aj v ďalšej inscenácii – Listy Emilovi, ktorá je počas leta na programe 26.júla. V starobinci zakladá Emil voiceband, ktorý svojím repertoárom dokumentuje Emilove spomienky od budovateľských piesní až po súčasné šlágre a zároveň predstavuje rozmanitú galériu postavičiek seniorov. Listy Emilovi ako scénické dielo posúvajú Lasicovu výpoveď na javisko, kam vlastne smerovali od začiatku.

Počas júla je na programe aj vtipná paródia pre dvoch hercov - Skaza Titaniku. Príbeh, ktorý dodnes fascinuje a inšpiruje umelcov naprieč žánrami. V hre plnej humoru, sebairónie a klaunských gagov účinkujú Svätopluk Malachovský a Michal Kubovčík, ktorí takmer dve hodiny v plnom nasadení nielen zabávajú, ale ako správni klauni, povedia aj to, čo si iní dovoliť nemôžu... Na programe je 30.júla.

Divadelný august v Štúdiu L+S odštartuje 6.8.2020 koncertom. Skvelým večerom Petra Lipu a Milana Lasicu, ktorý sa už stal letnou tradíciou. Dvaja bardi slovenskej kultúrnej scény k svojmu spoločnému koncertu povedia vždy niekoľko historiek a postrehov zo svojho života. Z koncertu sa tak stáva večer plný nielen dobrej hudby, ale aj humoru.

Zdroj: Štúdio L+S

O humore je aj inscenácia Malé manželské zločiny. „Nikdy som nepochopil, k akému žánru patrí manželský život. Je to tragédia alebo komédia?,“ tento výrok Erica-Emmanuela Schmitta veľmi presne charakterizuje celú hru, ktorú divadlo uvedie 12.augusta. K jej napísaniu ho údajne podnietilo to, že nepoznal hru o láske, ktorá pretrvá. Existujú tisícky hier o láske, ktorá sa skončí, najslávnejšia – Rómeo a Júlia – hovorí o jej začiatku a konci zároveň, ale zatiaľ nik nenapísal hru o pretrvávajúcej, manželskej láske.

Dvojnásobná dávka komédie 69 vecí lepších než sex, ktorá je počas roka pravidelne vypredaná, je na programe 17. a 18.augusta. Chceli by ste vedieť, čo je lepšie než sex? A chceli by ste poznať aj tajomstvo ako mať šťastné manželstvo? Ako prežiť výchovu dieťaťa v puberte? Ako si udržať mladosť a krásu? A ako sa zabaviť, keď vám nič nevychádza? Odpovede na tieto otázky hľadá aj hlavná hrdinka tejto trpkej komédie a keď ich nenachádza, musí ich sama napísať. Je za to totiž platená a obdivovaná inými ženami, ktoré sa podľa jej článkov v časopise a návodov na použitie snažia žiť a nezblázniť sa.

Zdroj: Ctibor Bachratý

Skvelá francúzska komédia v hlavných úlohách s Lukášom Latinákom a Adym Hajdu – Môj dobrý kamarát je na programe 21.augusta. Každý má svojho dobrého kamaráta. Zjaví sa raz za čas a obráti vám život absolútne naruby. Príbeh spojí dva manželské páry v kolotoči nedorozumení, poloprávd a situácii, ktoré ak sa vás netýkajú sú skutočne komické. Inak by ste umierali hrôzou.

Obľúbené predstavenie Starí majstri, v hlavných úlohách s Milanom Lasicom a Martinom Hubom, je počas Leta v Štúdiu L+S na programe 22.augusta. Dvaja bratia De Manovci sú poslední potomkovia slávnej divadelnej rodiny. Nemajú sa radi. Dalo by sa povedať, že sa neznášajú. Napriek tomu, že dosiahli divadelnú slávu (každý po svojom) sú vo veku a v období, keď zrazu nie sú zasypaní ponukami. Ich peňaženky sú desivo prázdne a tak sú nútení prijať producentovu ponuku: hrať spolu v divadelnej hre o dvoch bratoch, ktorí sa nenávidia. Zlosť a problémy z minulosti sa menia na bratskú lásku. Lenže čo je divadelná hra a čo je vlastne realita?

Zdroj: Ctibor Bachratý

Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám. Taký je podtitul hry Meno, ktorú Štúdio L+S uvedie počas leta 24.augusta. Pierre Garaud žije aj s manželkou Elisabeth naoko usporiadaným parížskym životom. Keď Elisabethin brat Vincent so svojou tehotnou ženou Annou a rodinným priateľom Claudom prídu ku Garaudovcom na večeru, spustí sa séria dohadov o tom, aké meno chcú dať budúci rodičia svojmu dieťaťu. Nevinné priateľské rozhovory pri večeri napokon vyústia do odhaľovania tajomstiev, ktoré zásadne zasahujú do života celej rodiny.



Záver tohtoročného Leta v Štúdiu L+S bude patriť komédii, ktorou letné mesiace aj začnú. Ak teda nestihnete hru Rybárik kráľovský začiatkom júla, na programe je aj 25.augusta. A aby Leto v Štúdiu L+S bolo skutočne o pohodovej letnej atmosfére, aj tento rok divadlo pre divákov pripravilo dobrú klímu a v cene lístka je najmä skvelý humor! Zdroj: Ctibor Bachratý