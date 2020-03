Folklórny festival Východná 2020 mení termín

Zmena termínu je nevyhnutná vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu v Európe, preto sa Národné osvetové centrum rozhodlo preložiť Folklórny festival Východná 2020 na neskôr. Prípravy však naďalej pokračujú. „Zdravie návštevníkov a účinkujúcich je pre nás na prvom mieste. Týmto krokom sa snažíme predísť nevyhnutnému zrušeniu 66. ročníka. Dúfame, že ak budeme všetci dodržiavať preventívne nariadenia vlády, 28. až 30. augusta sa všetci uvidíme vo Východnej,“ povedal generálny riaditeľ NOC Michal Bartók.

Predlžuje sa aj lehota, počas ktorej si návštevníci budú môcť zakúpiť vstupenky, a to až do 30. augusta 2020. „Veľmi si vážime doterajšiu priazeň ľudí, preto sme sa rozhodli predĺžiť 2. vlnu online predaja vstupov za zvýhodnenú cenu, ktorá bola pôvodne do 31. mája, až do 30. augusta 2020. Zároveň sa znižujú vstupy permanentiek zakúpených priamo na mieste,“ dodal Michal Bartók. Všetky doteraz zakúpené vstupenky prostredníctvom stránky predpredaj.sk zostávajú platné. Ďalšie informácie o cenníku a zmenách sú uvedené aj na stránke festivalvychodna.sk a predpredaj.sk.

Zdroj: Folklórny Festival Východná

Folklórny festival Východná každoročne navštívi približne 30-tisíc návštevníkov. V desiatkach autorských programov sa predstaví vyše 1 800 účinkujúcich. Je to najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou. Počas 65-ročnej histórie sa festival zrušil len 3-krát: v roku 1959 boli programy pripravované na Východnú „prenesené“ na oslavy 15. výročia SNP do Banskej Bystrice, o 20 rokov neskôr, v roku 1979, sa festival nekonal pre chrípkovú epidémiu. No a po tretíkrát sa toto významné folklórne podujatie nepodarilo zrealizovať v roku 2006 z dôvodu neukončenia výstavby nového amfiteátra.

