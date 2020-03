BRATISLAVA - Filmový priemysel je v gigantických problémoch. Podľa The Hollywood Reporter je pravdepodobné, že hollywoodske štúdiá môžu kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19 len do mája prísť až o 20 miliárd dolárov. Pokiaľ by sa však situácia dovtedy neupokojila, je otázne, na akú sumu by sa mohli škody vyšplhať.