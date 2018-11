PARTIČKA pozýva do svojej "kuchyne"

Ten, kto sa chystá na predstavenia Vianočnej Partičky sa môže tešiť na množstvo špeciálnych bonusov. Okrem skvelej zábavy a množstva známych špičkových hercov a improvizátorov, čaká na divákov v mestách na západnom Slovensku niekoľko špeciálnych prekvapení. Jedno z nich je avizované pozvanie účinkujúcich do šatne pred predstavením na pohár vínka a selfie.

Takzvaný meet and greet formát je používaný aj vo svete. Fanúšikovia svojich miláčikov sa tak môžu pred koncertom stretnúť s takými hviezdami ako sú Metallica či Depeche Mode. Aj slovenskí herci z formátu PARTIČKA si tak pozývajú do svojej “kuchyne” fanúšikov, aby ich osobne privítali na štyroch špeciálnych Vianočných predstaveniach obľúbenej improvizačnej show.

Zdroj: Partička

Na podujatiach v mestách Senica, Nitra a v Bratislave sa diváci môžu tešiť na stabilnú Partičkovú zostavu: Juraj Kemka, Robo Jakab, Marián Miezga, Roman Pomajbo či Dano Dangl. Okrem známych hercov, ktorí žali úspechy s týmto formátov na televíznych obrazovkách pred niekoľkými rokmi, pribudli do zostavy také herecké esá ako: Michal Kubovčík, Števo Martinovič, Juro Šoko Tabaček a Peter Sklár. Vo všetkých decembrových predstaveniach sa predstavia aj špeciálni hostia, ktorých ale organizátori ešte úspešne taja.

Zdroj: Partička

SÚŤAŽ: Chcete sa stretnúť s hercami PARTIČKY v šatni pred alebo po predstavení, dať si s nimi pohár vínka a selfie? Kúpte si lístky na VIANOČNE PREDSTAVENIA do Senice, Nitry a Bratislavy. Niekoľkých z divákov si herci vyberú a pozvú ich do zákulisia, priamo do svojej “kuchyne”, aby ukázali svojim fanúšikom, ako sa improvizačná show pečie!

Lístky zakúpite v sieti .

VIDEO pozvánka s Mišom Kubovčíkom: