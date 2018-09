Má dar, vďaka ktorému mení životy druhých

Od Boha dostala vzácny dar. Od detstva vidí a komunikuje s anjelmi. Na otázku, aké je jej poslanie na tomto svete, charizmatická Lorna Byrneová bez zaváhania odpovie, že je obyčajný človek ako každý iný, no zároveň dodá: „Ale ak by som mala nejako opísať svoje poslanie, povedala by som, že som posol. Píšem knihy, v ktorých odovzdávam posolstvo, cestujem po svete, prednášam. Mám určitý dar, vďaka ktorému mením životy druhých – od malých detí až po dospelých.“

Zdroj: Lorna Byrne

Práve pre tento výnimočný a neobyčajný dar sa Lorne zdôverujú ľudia po celom svete so svojimi osudmi, žiadajú ju o radu, o požehnanie a potom sa po určitom čase vracajú, aby jej dali vedieť, že už sa na svet pozerajú inými očami. A ona je šťastná, keď vidí, že sa ich život zmenil k lepšiemu.

Lorna Byrneová už pomohla miliónom ľudí na celom svete tým, že na nich apeluje, aby si uvedomili, že každý jeden má svojho strážneho anjela. Pripomína im, že môžu žiadať o pomoc Boha a anjelov. Ľudia sa jej však často pýtajú, ako majú formulovať svoje žiadosti a prosby o pomoc. Ako môžu osloviť svojho strážneho anjela? Aj o tom píše Lorna vo svojej najnovšej knihe Modlitby od srdca. Na túto tému bude tiež hovoriť na prednáške a poradí, aké modlitby použiť v rozmanitých životných situáciách.

Zdroj: Lorna Byrne

„Neexistuje správny a dobrý alebo nesprávny a zlý spôsob, ako požiadať anjela o pomoc,“ vysvetľuje trpezlivo a s pokorou Lorna. „Tá prosba môže byť iba jedno jediné slovo, niekedy to môže byť dokonca iba emócia, ktorú cítime, a tým privoláme pomoc. Ak smiem poradiť: Rozprávajte sa so svojím strážnym anjelom ako so svojím najlepším priateľom a to čo najčastejšie. Čím častejšie sa mu budete prihovárať, tým silnejšie bude vaše spojenie s ním.“

V knihe Modlitby od srdca o tom doslova píše: „Niekedy sú naše modlitby natoľko zamerané na žiadanie o isté veci, že zabúdame načúvať, čo sa nám Boh, anjeli a naši milovaní snažia povedať. Boh má stále pre nás pripravenú hojnosť darov. Sú to malé aj veľké dary. Chce dopriať každému človeku požehnanie, ktoré mu zmení život, počnúc okamihom narodenia. Boh urobí všetko možné pre to, aby sa to stalo, no nikdy nezasahuje do slobodnej vôle jedinca. To je dobrý dôvod na to, aby sme s Bohom v modlitbe nadviazali inteligentné hovory – počúvali a aj kládli otázky.“

Po moderovanej a do češtiny tlmočenej prednáške Lorna Byrneová každému osobne požehná.

Pre všetkých záujemcov bude na mieste možnosť zakúpiť jej najnovšiu knihu Modlitby zo srdca s podpisom.

Vstupenky na prednášku Modlitby od srdca zakúpite v sieti predpredaj.sk

-reklamná správa-