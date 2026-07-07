Apokalypsa v priamom prenose: Z najprepchatejšieho miesta na svete sa stal ostrov duchov

JAPONSKO - Kúsok od pobrežia Nagasaki sa z vĺn Východočínskeho mora dvíha masívna betónová silueta, ktorá už z diaľky evokuje obrovskú vojenskú flotilu. Tento ostrov sa oficiálne volá Hashima, no kvôli svojmu jedinečnému tvaru obohnanému vysokými morskými hradbami si vyslúžil celosvetovo známu prezývku Gunkanjima, čo v preklade znamená Ostrov bojovej lode.
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