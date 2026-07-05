Kam za dokonalou letnou fotkou? Odtiaľto budete mať tie najkrajšie rodinné snímky

Plánujete letnú dovolenku a tešíte sa na krásne rodinné fotky, z ktorých sa však nakoniec aj tak zase vykľujú snímky rozvalených, slnkom pripálených tiel na ležadlách pri mori? A čo tak vyraziť niekam, kde si užijete krásnu dovolenku, ale navyše si aj zaobstaráte fotky ako od profesionálneho fotografa? Valensole na juhovýchode Francúzska vám môže ponúknuť oboje naraz.
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