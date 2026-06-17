Na Cyprus sa od nás lieta denne: Zabudnite na turistické pasce a choďte tam, kam domáci

Na Cypre je v letných mesiacoch rušno, ale s leteckou spoločnosťou Wizz Air môžete letieť ktorýkoľvek deň v týždni a spoznať ostrov aj mimo bežných turistických atrakcií. Od skrytých pláží cez horské dedinky až po pulzujúci mestský život, užite si Cyprus, ako keby ste tu bývali.
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