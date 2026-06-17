Sériového vraha z Gilgo Beach Rexa Heuermanna odsúdili na sériu doživotí

NEW YORK - Niekdajšieho amerického architekta Rexa Heuermanna v stredu odsúdili na niekoľko doživotí pre uškrtenie a rozštvrtenie viacerých žien. Získal si preto prezývku aj sériový vrah z Gilgo Beach. Informuje o tom agentúra AFP a televízia NBC News.
Šesťdesiatdvaročný Heuermann sa v apríli priznal k ôsmim vraždám spáchaným medzi rokmi 1993 a 2010 v okolí newyorského Long Island. Prípad robil dlhé roky problémy vyšetrovateľom, ktorí dlho nemali žiadnych podozrivých.
Architekta po prvý raz zadržali v júli 2023 pred jeho kanceláriou na Manhattane a spočiatku trval na svojej nevine. Obeťami dovtedy neznámeho vraha boli v priebehu 17 rokov prostitútky, ktorých po vražde pochoval na odľahlých miestach vrátane úseku cesty vedúcej pozdĺž opustenej pláže na druhej strane zátoky oproti miestu, kde býval.
V roku 2022 sa úrady zamerali na Heuermanna, keď zistili, že je registrovaným vlastníkom vozidla, v ktorom bola jedna z obetí spozorovaná. Niektoré dôkazy polícia našla v jeho rodinnom dome v obci Massapequa Park. Heuermann je otcom dvoch detí a v čase vrážd bol ženatý.