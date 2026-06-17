Vyvrhli ho ako zviera, odrezali mu hlavu aj genitálie: Brutálna vražda Slováka Ladislava (†32) v Česku!

PLZEŇ - Vyvrhnuté, znetvorené a bez hlavy. V takomto stave našli v januári 2023 v Plzni telo 32-ročného Slováka Ladislava. Podobný brutálny čin kriminalisti dávno nepamätajú. Dvojica mužov, ktorí sú z tohto brutálneho skutku obžalovaní, stoja dnes pred súdom.
Písal sa 12. január 2023, keď náhodná okoloidúca našla v rieke Berounka v Plzni mužské telo bez hlavy. Ukázalo sa, že okrem hlavy chýbali mužovi aj ďalšie časti tela, ako genitálie. Telo bolo znetvorené a vyvrhnuté. Hlavu našli dokonca až po viac ako roku v Radbuhe v centre Plzne. Informuje o tom denník Blesk.
Polícii sa podarilo v krátkom čase zistiť, že ide o 32-ročného Slováka Ladislava, ktorý sa mal pohybovať v komunite bezdomovcov. Ľudia z komunity o mŕtvom, ktorému hovorili Čobol, hovorili ako o bojazlivom človeku, ktorý nevyhľadával konflikty. Práve naopak, iní si mali dovoľovať na neho.
S prosbou o pomoc sa vtedy polícia obrátili na verejnosť - hľadali svedkov, ktorí muža naposledy videli alebo s ním boli v kontakte.
Po viac ako roku intenzívnej práce policajtov zo špeciálne ustanoveného vyšetrovacieho tímu polícia v marci 2024 oznámila, že zadržala podozrivého 42-ročného Tomáša, ktorého následne vrchný komisár obvinil zo spáchania zvlášť závažného zločinu vraždy. Muž putoval do väzby. Druhého muža, Davida, obvinili vlani na začiatku roka.
Tomáš H. (45) a David G. (32) sú obvinení z toho, že medzi novembrom 2022 až januárom 2023 zavraždili 32-ročného Slováka a úplne otrasným spôsobom zohavili jeho telo, ktoré skončilo vo vodách rieky v čiernom igelitovom vreci, kde bolo neskôr nájdené.
Na mužov bola podaná obžaloba, prípad je aktuálne pred súdom. „S najväčšou pravdepodobnosťou muža (†32) usmrtili útokom na hlavu a krk. Jeho telo potom posmrtne znetvorili. Oddelili hlavu od krku medzi 5. a 6. stavcom," povedal prokurátor Jiří Richtr s tým, že obžalovaní muži potom telo aj niektoré jeho časti hodili do rieky Berounky. Podobný brutálny čin si kriminalisti dávno nepamätajú.
Štátny zástupca obom mužom navrhuje trest 13,5 roka do väznice so zvýšenou ostrahou. Obaja muži tvrdia, že sa ničoho nedopustili, nevedia, kto to urobil a mŕtveho nepoznali. "Ničoho som sa nedopustil. Neviem, kto to urobil. Toho človeka som nepoznal. Nespáchal som to, nemal som dôvod. Nie je jediný priamy dôkaz proti mojej osobe. Do komunity, kde Ladislav L. pobýval, som nechodil," povedal obžalovaní Tomáš. Rovnako vypovedal aj David.