EÚ otvára dvere Moskve: Čo znamenajú nové kontakty s Kremľom?

BEUSEL - Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na nemenovaného európskeho predstaviteľa.
„V uplynulých týždňoch došlo ku krátkym kontaktom na diplomatickej úrovni s cieľom otvoriť komunikačné kanály, avšak o zásadných veciach sa nerokovalo,“ uviedol predstaviteľ EÚ pod podmienkou anonymity.
Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby EÚ prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
„V akomkoľvek budúcom scenári má EÚ konkrétne záujmy, ktoré bude potrebné brániť, a preto je dôležité mať s Ruskom otvorené diplomatické kanály,“ uviedol predstaviteľ EÚ. „Únia nie je sprostredkovateľom. Podporuje Ukrajinu v jej úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ zdôraznil.